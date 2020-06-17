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Aktüel

Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine halı serdirdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir anda etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, koruma amaçlı araçlarının üzerine halı serdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:53:06 -
Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine halı serdirdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir anda etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, koruma amaçlı araçlarının üzerine halı serdi.


Kandıra’da öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar sokağa çıkarak zarar görmemesi amacıyla araçlarının üzerine halı serdi. Bir süre etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sonrasında hava şartları mevsim normallerine döndü.

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