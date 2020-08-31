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Aktüel Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:24:48 -
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Anadolu otoyolunda durdurulan bir tırın kasasına zulalanmış halde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada bir tırla doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Teknik ve fiziki takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Millov" ile arama yapan ekipler, köpeğin tepki vermesi üzerine tırı detaylı arama yapmak üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü otoparkına çekti.

Ekipler, taşlama motoruyla kestikleri tırın kasasında, zemini ile şasesi arasına zulalanmış, kolay çıkartabilmek için iplerle birbirine bağlı, yaklaşık yarımşar kiloluk 260 paket halinde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirdi.

Tır sürücüsü A.K, gözaltına alındı.

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