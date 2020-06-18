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Aktüel

Kocaeli’de dolu ve sel felaketi yaşanan noktalarda inceleme başlatıldı

Kocaeli’nin İzmit ile Kandıra ilçe köylerinde yaşanan dolu ve sel felaketinin ardından Büyükşehir ekipleri bu noktalarda inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:54:43 -
Kocaeli’de dolu ve sel felaketi yaşanan noktalarda inceleme başlatıldı

Kocaeli’nin İzmit ile Kandıra ilçe köylerinde yaşanan dolu ve sel felaketinin ardından Büyükşehir ekipleri bu noktalarda inceleme başlattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarılarının ardından gelen dolu yağışı sonrası Kocaeli’de bağ ve bahçelerde zararlar oluştu. Yaşanan sel ile İzmit’in Gülbahçe, Arpalık, Orhaniye, Recepköy, Mecidiye, Kozluca Emirhan, Gedikli, Zeytinburnu, Balören mahallelerinde bulunan fındık, ceviz, karpuz ve mısır tarlaları zarar gördü. Dolu yağışında ise Kandıra ilçesi Süllü, Lokmanlı, Ferizli, Balcı ve İncecik mahallelerindeki karpuz, ayçiçeği, fasulye, mısır, biber ve domates tarlalarına ciddi zararlar meydana geldi.


Yağışlar sonrasında harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de İzmit ve Kandıra’nın köylerinde dolu ile sel felaketinden zarar gören üreticileri yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sel ve dolu felaketinin yaşandığı bölgeye giden ekipler, bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Bölgedeki hasarı yerinde inceleyen teknik ekipler, tespitler sonrasında üreticiyle değerlendirmelerde bulunuyor.

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