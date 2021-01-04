Kocaeli'de doğal gazlı otobüslerle 1 yılda yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından kentte ulaşım hizmeti verilen 336 doğal gazlı otobüsten, 1 yılda 29 milyon 847 bin lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 yılda 26 milyon 676 bin 729 kilometre yol kat eden otobüslerde 13,5 milyon metreküp sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) kullanıldığı belirtildi.

Yakıtın motorin olması durumunda 51 milyon 987 bin liralık ödeme yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Fakat otobüsler CNG kullanarak bu miktarı 22 milyon 140 bin liraya kadar çekti. Bu sayede tasarruf sağlanan miktar da 29 milyon 847 bin lira oldu." ifadeleri kullanıldı.

Doğal gazlı 336 otobüsün Kocaeli'nin tüm ilçelerine konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sağladığı, ulaşım mesaisinin geç saatlere kadar sürdüğü belirtilen açıklamada, otobüslerin tamamının çevre dostu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çevreye zarar vermeden seferlerini gerçekleştiren otobüslerin tamamı engelli erişimine uygun. Doğal gazlı otobüslerde yapılan yaklaşık 26 milyon kilometrelik yolculuk hizmetlerinde, dizel motorlu araçların 8,5 tonluk karbonmonoksit ve partikül salınımına karşılık doğal gazlı otobüslerde 4,7 ton karbonmonoksit ve partikül salınımı oldu. Bu sayede çevreye zararın önüne geçilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.