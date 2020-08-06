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Aktüel

Kocaeli'de devrilen sebze yüklü tır ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 00:14:38 -
Kocaeli'de devrilen sebze yüklü tır ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen sebze yüklü tır, D-100 Karayolu'nda ulaşımı aksattı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Halil Çalışkan'ın kullandığı sebze yüklü tır, Dilovası rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tırdaki sebzelerin yola savrulması üzerine kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı durdu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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