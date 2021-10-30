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Yerel Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yerel

Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yaşanan kamyon devrilmesi sonrası şoför yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:27:00 -
Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İstanbul yönüne giden E.D. idaresindeki 41 YK 214 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Körfez gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.D, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Bağlantı yolunun ulaşıma kapanması yüzünden sürücüler, D-100 kara yoluna yönlendirildi.

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