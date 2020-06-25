  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu

Kardeşini kurtarmak için denize atlayan ağabey kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirken, ekiplerin arama çalışması sonucu kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:59:57 -
Kocaeli'de denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu.

Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Nihat Kırca, oğulları Muhammet (21) ve Samet Kırca ile (16) Hereke sahiline gitti.

Burada denize giren Samet Kırca, bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşini kurtarmak için suya atlayan Muhammet Kırca'nın da gözden kaybolması üzerine baba Kırca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinde yer alan bir komiser yardımcısı, denize girerek su yüzeyinde hareketsiz halde duran Muhammet Kırca'yı karaya çıkardı.

Kırca, sağlık ekiplerince götürüldüğü Dilovası Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşılan Samet Kırca'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kırca'nın cenazesi, Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı