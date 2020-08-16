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Aktüel

Kocaeli'de dehşet dolu anlar! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Kayseri'den yola çıkan ve İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 08:19:00 - 2020-08-16 08:20:20
Kocaeli'de dehşet dolu anlar! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın sonucu küle döndü. Öte yandan olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Anadolu Otoyolu üzerinde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü, Kocaeli il sınırlarında bulunan Gebze gişeleri mevkisinde alev aldı.

Şoför, yolcuları tahliye etti

Yangını fark eden otobüsü şoförü yolcuları araçtan tahliye ederken, ihbar sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Eşi göz yaşlarına hakim olamadı

Otobüs şoförü dehşet veren olay için, "Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur." açıklamasında bulunurken, şoförün eşi, yanan otobüsü görünce göz yaşlarına boğuldu.

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