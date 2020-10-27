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Aktüel Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:49:36 -
Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 4'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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