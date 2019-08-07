Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:33
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve daha önce Suriye'de örgüt içinde faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler F.E, İ.E, A.H. ve A.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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