Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerinin ildeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, geçmiş tarihlerde Suriye’de DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen bulunan 4 şüphelinin Başiskele’de olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda F.E., İ.E., A.H. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyetine götürülen 4 şahsın, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.