  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de dalgaların denize sürüklediği kişi boğuldu
Aktüel

Kocaeli'de dalgaların denize sürüklediği kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:04:56 -
Kocaeli'de dalgaların denize sürüklediği kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde piknik yaptıkları kayalık alana dalgaların vurarak denize sürüklediği kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Pınarlı Mahallesi Sardala koyu mevkisindeki kayalık alanda piknik yapan Berkay Özboyacı (33) ile iki arkadaşı, kıyıya vuran dalgalarla denize sürüklendi.

İki kişi yüzerek kıyıya çıkabilirken Özboyacı gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve KOSKEM ekipleri, Özboyacı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.

Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle dün arama çalışması başlatılamadı. Özbayacı'nın cansız bedenine bugün Bağırganlı sahil bölgesinde ulaşıldı.

Cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özboyacı'nın, Sakarya'nın Sapanca ilçesinden Kandıra'ya geldiği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu
Medya

Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezillikleri bitmiyor. RTÜK’ün umursamaz tavrı nedeniy..
CHP'liler Atatürk'e hakaret için sıraya girdi! Berhan Şimşek'ten büyük terbiyesizlik
Siyaset

CHP'liler Atatürk'e hakaret için sıraya girdi! Berhan Şimşek'ten büyük terbiyesizlik

CHP'li isimler Atatürk'e hakaret için kasten yeni ifadeler üretme yarışına girdi. Bir TV programına katılan CHP eski milletvekili Berhan Ş..
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı