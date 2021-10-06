Kocaeli'de çöp ev temizlendi
Apartman dairesinde yaşayan şahıs, çöpleri evinde biriktirmeye başlayınca bina içerisinde kötü koku yayılmaya başladı. Mahallelinin şikayetleri üzerine gelen ekipler evi çöpten arındırdı.
Çöp evin kokusundan rahatsız olan vatandaşlar bu duruma müdahale edilmesi için harekete geçti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan şahıs, evdeki çıkan çöpleri dışarı atmadan evde biriktiriyor.
Çöplüğe dönen evde oluşan koku, çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Mahallelinin defalarca yaptığı uyarılar sonuç vermeyince durum belediyeye iletildi.
Vatandaşların isteği üzerine çöp eve gelen ekipler, söz konusu adrese geldiklerinde kötü kokuyla karşılaştı.
Ev sahibinin zabıta ekiplerine zorluk çıkarmasının üzerine olay İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na taşındı.
Mahalleli rahat nefes aldı
Evin temizlenmesine karar verilmesi üzerine tekrar adrese giden zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri temizledi.
Mahalle sakinleri, evin ilaçlanıp yeniden sağlıklı koşullara getirilmesiyle rahat nefes aldı.