  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'de çöp ev temizlendi
Yerel

Kocaeli'de çöp ev temizlendi

Apartman dairesinde yaşayan şahıs, çöpleri evinde biriktirmeye başlayınca bina içerisinde kötü koku yayılmaya başladı. Mahallelinin şikayetleri üzerine gelen ekipler evi çöpten arındırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 12:25:00 -
Kocaeli'de çöp ev temizlendi

Çöp evin kokusundan rahatsız olan vatandaşlar bu duruma müdahale edilmesi için harekete geçti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan şahıs, evdeki çıkan çöpleri dışarı atmadan evde biriktiriyor.

Çöplüğe dönen evde oluşan koku, çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Mahallelinin defalarca yaptığı uyarılar sonuç vermeyince durum belediyeye iletildi.

Vatandaşların isteği üzerine çöp eve gelen ekipler, söz konusu adrese geldiklerinde kötü kokuyla karşılaştı.

Ev sahibinin zabıta ekiplerine zorluk çıkarmasının üzerine olay İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na taşındı.

Mahalleli rahat nefes aldı

Evin temizlenmesine karar verilmesi üzerine tekrar adrese giden zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri temizledi.

Mahalle sakinleri, evin ilaçlanıp yeniden sağlıklı koşullara getirilmesiyle rahat nefes aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay