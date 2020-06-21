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Aktüel

Kocaeli'de cinayet şüphelileri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:21:05 -
Kocaeli'de cinayet şüphelileri yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, silahla ateş edilerek göğsünden ağır yaralanan L.B'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. tutuklandı, T.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.


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