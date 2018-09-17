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Kocaeli'de çıkan yangın paniğe yol açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:15
Kocaeli'de çıkan yangın paniğe yol açtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. Katında bulunan bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Ezgi Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. Katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süreyya Gül isimli vatandaşa ait, Suriyeli bir ailenin kiracı olarak yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR PANİK İÇERİSİNDE DIŞARIYA ÇIKTI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlatırken, büyük panik yaşayan vatandaşlar, koşarak binadan dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasrın oluştuğu yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:15
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