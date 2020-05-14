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Aktüel

Kocaeli’de bir mahalle karantinaya alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 7 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:09:29 -
Kocaeli’de bir mahalle karantinaya alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 7 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı. Mahallede yaşayan 37 kişiye daha korona virüs testi yapıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi’nde yaşayan 1 kişinin korona virüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle 5 günlüğüne karantinaya alındı. İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.


Öte yandan, mahallede yaşayan ve korona virüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha korona virüs testi yapıldı. 37 kişinin test sonuçlarına göre karantina sürecinin uzatılabileceği öğrenildi.

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