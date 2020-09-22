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Aktüel Kocaeli'de bir kişi babasının yatalak amcasını bıçaklayarak öldürdü
Aktüel

Kocaeli'de bir kişi babasının yatalak amcasını bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:22:09 -
Kocaeli'de bir kişi babasının yatalak amcasını bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde babasının amcasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinanlı Bilalli Mahallesi'nde Cavit Ö. (31), aynı evde yaşadığı babasının amcası yatalak hasta Salim Ö'yü (87) henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine sevk edilen Salim Ö, yolda yaşamını yitirdi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen zanlı Cavit Ö, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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