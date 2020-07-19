  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobildeki çift yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 11:24:50 -
Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobildeki çift yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

Metin A. idaresindeki 34 DP 7601 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Halkevi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyerin otomobile saplandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü ile yanındaki Serap A, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobilde bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu ise kazazedelerin yakınlarına teslim edildi.

Otomobil, saplanan bariyerin itfaiye ekiplerince kesilmesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde bir süre yoğunluk oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı