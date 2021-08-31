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Gündem Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
Gündem

Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, törenle denize açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:52:00 -
Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Kandıra Kefken Balıkçı Barınağında düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek, av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, yaptığı konuşmada, balıkçılığın Kocaeli'de ekonomiye büyük destek sağladığını, kentin balıkçılık potansiyelinin yüksek olduğunu anlattı.

Kefken Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hayri Uçar da AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle palamudun kıyıdan uzakta serin sularda yemlendiğini dile getirerek, "Geçen sene bu günlerde 30 santimetre uzunluğa ulaşan palamut bu sene henüz 25 santimetre seviyelerinde. Bu sene kıyıda lüfer, tekir, mezgit, kalkan bol gözüküyor. Bu sene av sezonunun bereketli geçmesini ümit ediyoruz." dedi.

Tören, balıkçıların "vira bismillah" diyerek denize açılmasıyla sona erdi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde toplanan balıkçılar ise sezonun bereketli geçmesi için dua ederek denize açıldı.

Balıkçılara Türk bayrağı ve birer tepsi baklava hediye edildi.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile balıkçıların aileleri de katıldı.

 

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