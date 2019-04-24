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Kocaeli’de Aziziye rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Erzurumlular Derneği tarafından 11- 14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Erzurum Tanıtım Günleri’nin ikincisi düzenlendi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:30
Kocaeli’de Aziziye rüzgârı

Programa birçok resmi kurumun yanı sıra özel kuruluş ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cirit gösterileriyle başlayan etkinlikte, İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi’nde kurulan stantlarda Erzurum’a özgü kadayıf dolması, cağ kebabı, Oltu taşı, ayran aşı, Erzurum ehramı ve geleneksel el sanatları gibi ürünler sergilendi, ayrıca hediyelik eşyalar da satışa sunuldu. Aziziye Belediyesi standında bu sene coğrafi işareti alınan Erzurum ehramından, Erzurum kıtlama şekerine kadar birçok yöresel ürün fuarı gezen misafi rlerin beğenisine sunuldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, standın başında bizzat durarak ziyaretçilerle ilgilendi ve ürünler hakkında bilgiler verdi.Erzurum’un tarihi ve kültürel özelliğiyle birçok zenginliği bünyesinde barındırdığını söyleyen Başkan Orhan, Aziziye ilçesinin geniş bir coğrafya ve bunu bağlı olarak kültürel değerinin de fazla olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:30
  1. Erzurum
  2. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

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