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Aktüel Kocaeli'de ayağından yaralanan genci zabıta ekipleri hastaneye yetiştirdi
Aktüel

Kocaeli'de ayağından yaralanan genci zabıta ekipleri hastaneye yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:39:18 -
Kocaeli'de ayağından yaralanan genci zabıta ekipleri hastaneye yetiştirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de fuar alanında arkadaşlarıyla oynarken ayağından yaralanan genci, zabıta ekipleri hastaneye ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalıştıkları bölgede huzur ve güveni tahsis etmekle görevli zabıta ekipleri, ihtiyaç durumunda asli görevlerinin yanı sıra vatandaşların yardımına da koşuyor.

Geçen günlerde gece yarısı yolda kalan kadın şoföre yardım eli uzatan Kocaeli zabıtası, bu kez fuar alanında arkadaşlarıyla oynarken yaralanan gencin imdadına koştu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevleri sırasında Cumhuriyet Köprüsü üzerinde ayağından yaralanan genci fark etti.

Zabıta ekipleri, ekip otosuna aldıkları genci hastaneye yetiştirdi.

Ekipler, tedavi altına alınan gencin ailesine de ulaşarak bilgi verdi.





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