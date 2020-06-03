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Aktüel

Kocaeli'de av tüfeği ile birbirine ateş eden 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:54:06 -
Kocaeli'de av tüfeği ile birbirine ateş eden 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, av tüfeği ile birbirine ateş eden 2 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Y. (50), Gülbahçe Kadriye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Hamza T'nin (44) evinin önünde av tüfeği ile ateş etmeye başladı.

Bunun üzerine Hamza T. de evindeki av tüfeği ile Mehmet Emin Y'ye karşılık verdi. Çıkan çatışmada taraflar, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hamza T. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden yaralı olarak kaçan Mehmet Emin Y. ise jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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