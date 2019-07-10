Kocaeli’de AFKOM’dan vatandaşlara uyarı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:57
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, Kocaeli genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar 4–8 derece azalacağını belirtti. Rüzgarın, Perşembe günü Kocaeli’nin Doğu’sunda Kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, 50–80 km/saat şiddetinde esmesinin beklendiğini dile getiren AFKOM, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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