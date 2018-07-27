Kocaeli'de 8 kişi selde mahsur kaldı

Gebze'de piknik yapmaya giden aynı aileden 8 kişi selde mahsur kaldı. Ekipler selde mahsur kalan 8 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopter sevk edildi.

BODRUM KATLARI VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İl genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisin önünü su bastı.

ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLER SULAR ALTINDA KALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye çalıştı.Bazı araç ve motosikletler sular altında kaldı.

8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan seraları ve bahçelerinde çalışan ve yağış nedeniyle kontrol etmeye giden 8 kişi yoğun yağış nedeniyle konteyner ve ağaç üstlerinde mahsur kaldı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Havadan helikopter de destek veriyor.