0553 313 94 23

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Kara yolunda meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Kara yolunda meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu.


Kaza, sabah saatlerinde Gebze D-100 Kara yolu Beylikbağı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan düştüğü tahmin edilen beyaz renkli bir maddeden dolayı kayganlaşan yolda sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 7 araç, birbirine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda maddi hasarın meydana geldi kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Yoğun trafik oluştu


Kaza nedeniyle E-5 kara yolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu yeniden trafiğe açılırken, işine yetişmek isteyen bir vatandaş yolun uzun süre trafiğe kapatılmasından dolayı görevlilerle tartıştı. 7 aracın karıştığı trafik kazasıyla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.



Kaza anını anlattı


Kaza anını anlatan kazazede Kamuran Gençtürk yaptığı açıklamada, “Önümüzde bir bulutlanma vardı. Kireç bulutlanması. Biz şaşırdık tabi. Ondan sonra o toz bulutunu görünce araçları sonradan fark ettim. 50 metre acı frenim var. Yerde izi belli. Yerdeki gizli buzlanma gibi kireçten duramadım. Öndeki araçlar birbirine girmişti. Arabayı sağa, sola çevirdim duramadım. Önümdeki arkadaşa vurmak zorunda kaldım. Canımızı kurtardım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli karateciler sezonun ikinci yarısını Tokyo’da açacak
    1. Milli karateciler sezonun ikinci..
    2. Biga’daki okullar yeni döneme..
    3. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    6. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    7. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    8. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    9. Irak: "BM’ye başvuracağız"
    10. Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici..
    11. "İran'da her yıl 10-20 milyar dolar..
    12. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    13. Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    14. İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı..
    15. Gölbaşı ilçesinde trafik ve asayiş..
    16. Galatasaray'da gelenler ve gidenler
    17. Kocaeli’de 7 aracın karıştığı..
    18. Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının..
    19. AOSB’DE yöneticilik asistanlığı eğitimi
    20. Adana’da hasarlı araç ihalesi..
    21. BAE'nin karanlık yüzü ortaya çıktı!
    22. "Irak'ta terörle savaşımız henüz..
    23. Aydın’ın kurutuluş öyküsü sokak..
    24. Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek..
    25. Kutludüğün’e sosyal tesis yapılıyor
    26. Levent Üzümcü Torbalı’da seyircisinin..
    27. Bozyazı’da trafik kazası: 3 yaralı
    28. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    29. Başkan Sekmen’den Zabıta Haftası mesajı
    30. Siirt’te yöre halkı hem meslek..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."