Kocaeli'de 69 sahte plaka ele geçirildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 69 sahte plaka ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte araç plakası basımı yapan kişilere yönelik Gebze ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 69 sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 mühür baskı makinesi, 1 plaka baskı makinesi, 4 baskı kalıbı, 37 plaka sacı, 730 harf ve sayı kalıbı ile 4 sayfa plaka listesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.