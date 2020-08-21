  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de 69 sahte plaka ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de 69 sahte plaka ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:07:46 -
Kocaeli'de 69 sahte plaka ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 69 sahte plaka ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte araç plakası basımı yapan kişilere yönelik Gebze ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 69 sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 mühür baskı makinesi, 1 plaka baskı makinesi, 4 baskı kalıbı, 37 plaka sacı, 730 harf ve sayı kalıbı ile 4 sayfa plaka listesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti
Siyaset

Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin Ankara ilk teşkilatının tamamı..
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ile..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı