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Yerel Kocaeli'de 6 kasım'a kadar yasak
Yerel

Kocaeli'de 6 kasım'a kadar yasak

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:14:00 -
Kocaeli'de 6 kasım'a kadar yasak

Kocaeli'de yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinliklere 6 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

Kocaeli'de yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinliklere 6 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinin hükümleri gereğince Kocaeli il sınırları içerisinde bu kapsamda yapılacak her türlü (yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve benzeri) eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların il sınırlarına girişleri, 31 Ekim saat 00.01'den 6 Kasım saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."​​​​​​​

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