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Aktüel

Kocaeli'de 3 yıl önceki tekne kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:14:27 -
Kocaeli'de 3 yıl önceki tekne kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 3 yıl önce iki kişinin öldüğü tekne kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz 2017'de İzmit ilçesi Seka Park açıklarında kiraladıkları teknenin alabora olması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Veysel Büyükyaşar, Gebze ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

- Babası da aynı kazada hayatını kaybetmişti

Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişiyi taşıyan kiralık tekne, İzmit Körfezi Seka Park açıklarında alabora olmuş, ikisi çocuk 4 kişi ekipler ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Şerafettin Büyükyaşar (33) sevk edildiği Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, oğlu Veysel Büyükyaşar da yoğun bakıma alınmıştı.

Diğer 2 çocuk Sedat Uzel ve Emre Kırlangıç tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, kaybolan Hakan Uzel'in cesedi ise 2 Ağustos 2017'de Yalova'nın Altınova sahilinde bulunmuştu.

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