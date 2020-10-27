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Aktüel Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:02:14 -
Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, kasım ayının ilk iki haftasında 3 oyun seyirciyle buluşturulacak.

Yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı tek kişilik komedi "Tamamen Doluyuz", 1 Kasım Pazar günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini icra edemeyen ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor

- "Evvel Zaman İçinde"

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Evvel Zaman İçinde" adlı oyun, SDKM Büyük Sahne'de 4 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da seyircisiyle buluşacak.

Bir annenin oğluna "Bana hiç al da gel." isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor.

Oyun Keloğlan'dan Nasreddin Hoca'ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.

- "Vişne Bahçesi"

Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı, Belgi Paksoy'un Türkçe'ye çevirdiği "Vişne Bahçesi" oyunu, 13 Kasım Cuma ve 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin yaptığı, insan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliğiyle aktarıldığı oyunda, hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkım iç içe geçiyor.


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