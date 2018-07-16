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Kocaeli’de 3 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralı

İzmit ilçesinde sık sık benzer kazaların meydana geldiği yokuşta 3 aracın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:43
Kocaeli’de 3 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralı

Kaza, 15.00 sularında İzmit Gazenfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Santral Yokuşu olarak bilinen yolda yokuş aşağı inen Muzaffer Y. idaresindeki 41 HY 604 plakalı kamyonete, arkadan gelen Nejat N. idaresindeki 41 AN 334 plakalı otomobil arkadan çarptı. 41 AN 334 plakalı otomobile de arkasından gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 EVT 85 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobillerde bulunan Nejat N., Doğan A., Özgür S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:43
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