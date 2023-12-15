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Yerel Kocaeli'de 2 milyon liralık hırsızlık
Yerel

Kocaeli'de 2 milyon liralık hırsızlık

Yeniakit Publisher
2023-12-15 10:44:00 -
Kocaeli'de 2 milyon liralık hırsızlık

İstanbul’dan çaldıkları otomobile sahte plaka takarak Kocaeli'ye giden, burada 2 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobili çaldığı ve hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülerde yaya olarak kaçarken çaldıkları çantayı düşüren şüphelilerin, otomobille geri dönerek çantayı yerden aldıkları görülüyor.

Arnavutköy’de 4 Aralık 2023 tarihinde park halindeyken çalınan otomobilin izini süren Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, aracı Kocaeli’de buldu. Çalınan otomobile sahte plaka takıldığı ve hırsızlık çetesi tarafından kullanıldığı tespit edildi. Çalıntı otomobili kullanan şüphelilerin Kocaeli'deki Sanayi mahallesinde bir siteye girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı da belirlendi.

DÜŞÜRDÜKLERİ ÇANTAYI GERİ DÖNÜP ALMIŞLAR

Polisin bulduğu güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evden yaya olarak kaçtıkları sırada, çaldıkları çantayı düşürdükleri görülüyor.Kısa süre sonra otomobille geri dönen şüpheliler, düşürdükleri çantayı yerden alarak kaçıyor. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları sitenin bariyerini kırarak dışarı çıktıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ahmet K.(42) ile Oktay D.'yi (41) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

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