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Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokak sokak gezerek marşlar çalan tır, vatandaşlara evlerinin balkonlarında coşkulu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:58:39 -
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokak sokak gezerek marşlar çalan tır, vatandaşlara evlerinin balkonlarında coşkulu anlar yaşattı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 101. yılının kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 19 Mayıs konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu. Vatandaşlar balkonları ve pencerelerinden marşlara coşkuyla eşlik etti.


Vatandaşlar marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin gezici tırından yankılanan marşlara alkışlarla da cevap verdi. Oldukça mutlu gözlerle takip edilen etkinliğe vatandaşların ilgisi ise büyük oldu. Genci, yaşlısı Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla 19 Mayıs’ın coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldu.

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