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Aktüel Kocaeli'de 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:26:28 -
Kocaeli'de 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Pakistan ve 12 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyrukluların barınmasını sağladığı iddiasıyla Y.A. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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