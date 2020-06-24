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Aktüel

Kocaeli'de 12 bin 207 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 22:28:40 -
Kocaeli'de 12 bin 207 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 bin 207 gümrük kaçağı ürüne el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde durumundan şüphelenilen bir kargo aracını durdurdu.

Söz konusu araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 700 şemsiye, 7 cep telefonu, 3 bin toka, 7 bin 500 çakmak, 1000 plastik kol saati ele geçirildi.

Konuyla ilgili kargo firması yetkilileri ile 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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