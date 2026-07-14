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Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif

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IHA Giriş Tarihi:

Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nün tabanında görüntülenen pamuksu oluşum, dalış ekibinin kamerasına yansıdı. Oluşumun kaynağı araştırılıyor.

#1
Foto - Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif

Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinden göle giren dalgıçlar, göl havzasını keşfetmek gayesiyle serbest rotada dalış gerçekleştirdi.

#2
Foto - Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif

Dalış sırasında göl tabanında pamuksu görünüme sahip oluşumla karşılaşan ekip, o anları su altı kamerasıyla kayda aldı.

#3
Foto - Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

#4
Foto - Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif

Göl tabanındaki pamuksu oluşumdan alınan numuneler, laboratuvar ortamında analiz edilecek.

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