Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif
Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nün tabanında görüntülenen pamuksu oluşum, dalış ekibinin kamerasına yansıdı. Oluşumun kaynağı araştırılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nün tabanında görüntülenen pamuksu oluşum, dalış ekibinin kamerasına yansıdı. Oluşumun kaynağı araştırılıyor.
Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinden göle giren dalgıçlar, göl havzasını keşfetmek gayesiyle serbest rotada dalış gerçekleştirdi.
Dalış sırasında göl tabanında pamuksu görünüme sahip oluşumla karşılaşan ekip, o anları su altı kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Göl tabanındaki pamuksu oluşumdan alınan numuneler, laboratuvar ortamında analiz edilecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23