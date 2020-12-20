Kocaeli ve Sakarya'da sis etkili oluyor
KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sisin etkili olduğu İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar, iş yerlerine giderken zorluk çekti.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar, güçlükle ilerledi.
Trafik ekipleri, bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.
- Sakarya
Sakarya'da da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentin Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlar, iş yerlerine giderken güçlük çekti.