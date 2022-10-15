Kocaeli Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Kocaeli valiliği sosyal medya hesaplarından, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Kocaeli Valisi Serdar Yavuz resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyararak dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Vali Yavuzun, “Kocaeli ve çevresindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!!” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri) beklenen sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor Yağış nedeniyle meydana gelebilecek; Sel, su baskını, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgâr ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge Genelinde Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 16.10.2022 (Pazar) günü sabah saat 09:00 ile akşam saat 20:00 arası rüzgârın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ”