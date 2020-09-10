Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerde eğitimin on-line olarak yapılacağını duyurdu.

Hülagü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü senato toplantımızda ülkemizde ve dünyadaki Kovid-19 pandemisi ile ilgili gelişmeler, Sağlık Bakanlığının YÖK'e yapmış olduğu uyarılar da dikkate alınarak Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerinde güz eğitim döneminin on-line olarak devamına karar verildi. Bu kararımız sizlerin, ailelerinizin ve bizlerin sağlığı için hayati önem arz etmektedir. Olumlu gelişmeler olduğunda senatomuz yeni kararlar alacaktır. Kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

