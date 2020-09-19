  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:29:59 -
Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, Kocaeli, Manisa ve İzmir'de yapılan operasyonla şüpheliler Y.P, R.O. ve D.G'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, dolandırıcılık yoluyla alındıkları tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bebek mamalarını İzmir'deki sahiplerine teslim etti.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı