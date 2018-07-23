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Kocaeli merkezli 12 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
Kocaeli merkezli 12 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 aydır yürüttüğü çalışma kapsamında, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü savcılık talimatıyla salıverildi, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor. 

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 20 Temmuz'da akaryakıt kaçakçılığına yönelik 12 ilde Kocaeli merkezli başlattığı soruşturma kapsamında, 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmişti.  

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
  1. Kocaeli
  2. Bursa
  3. Manisa
  4. Afyon
  5. Burdur
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı

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