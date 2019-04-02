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Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki dönel kavşak tamamlandı

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, yeni yapılan Kocaeli Kongre Merkezi’ne ulaşımı rahatlatmak için Salim Dervişoğlu Caddesi üstünde dönel kavşak inşa etti.

02 Nisan 2019 Salı 14:36
Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki dönel kavşak tamamlandı

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, yeni yapılan Kocaeli Kongre Merkezi’ne ulaşımı rahatlatmak için Salim Dervişoğlu Caddesi üstünde dönel kavşak inşa etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin gerekli görülen noktalarında ulaşım ağını rahatlatacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda eski metal fabrikası Mannesman alanında kurulan Kocaeli Kongre Merkezine ulaşımı rahatlatmak için dönel kavşak çalışması yapıldı. Tamamlanan kavşak, trafiği rahatlatacağı gibi kongre merkezine gitmek isteyen vatandaşlara da büyük rahatlık sağlıyor.



Sekapark’ın 1’inci ve 2’nci etabını birleştirecek olan kongre merkezi tamamlandığında, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu büyük organizasyonlarda da trafik yoğunluğunun oluşmaması ve davetlilerin rahat bir şekilde kongre merkezine ulaşmalarını sağlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Salim Dervişoğlu Caddesi üstünde eski metal fabrikası Mannesman alanı önüne döner kavşak inşa etti.



Çalışmaları tamamlanan dönel kavşağın içerisinde 30 metre iç çapı ve 500 metre refüj bordür imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca kavşak için yapılacak olan taş duvar yapım işi kapsamında 500 metreküp taş malzeme kullanıldı. Büyükşehir’in kavşak çalışmasıyla Salim Dervişoğlu Caddesi’nden kongre merkezinin otoparkına dönüşler rahatladı. Ayrıca bu dönel kavşak ile şehir merkezi ve diğer bir çok koldan gelen araçların rahat bir şekilde dönüş yapmalarına imkan veriyor.



Mannesman fabrikasının Kongre Merkezine dönüştürülmesiyle Sekapark bir bütün haline geliyor. Tüm donanımıyla Kocaeli’nin ihtiyaçlarına karşılık verecek olan Kongre Merkezi, kültürel etkinliklerde çekim merkezi olacak. Proje tamamlandığında kongre merkezine tramvay, yaya ve taşıtla ulaşım sağlanabilecek. Kongre merkezinin 650 araçlık açık otoparkı da olacak.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:36
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