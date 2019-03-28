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Kocabıyık: "Hayalini kurdurduğum Narlıdere için şeref sözü veriyorum"

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşmaya devam ederken, seçmenlerinden projelerini hayata geçirebilmek için oy istiyor.

28 Mart 2019 Perşembe 15:58
Kocabıyık: "Hayalini kurdurduğum Narlıdere için şeref sözü veriyorum"

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşmaya devam ederken, seçmenlerinden projelerini hayata geçirebilmek için oy istiyor. Kocabıyık, "Ben size hayallerinizin ötesinde bir Narlıdere vaat etmiyorum. Hayalini kurdurduğum Narlıdere için şeref sözü veriyorum" dedi.


Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, seçim süresine az bir zaman kala çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gençlerle, kadınlarla, esnaflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan Kocabıyık, gittiği yerlerde yoğun ilgi görüyor. Projelerini anlatan Kocabıyık, Narlıdere’de büyüdüğünü, kentin okullarında okuduğunu belirterek seçmenlerinden oy istiyor. “Ben size hayallerinizin ötesinde bir Narlıdere vaat etmiyorum. Hayalini kurdurduğum Narlıdere için şeref sözü veriyorum” diyen Kocabıyık, ilçede yaşayan tüm vatandaşları kapsayacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



"Narlıdere’nin evladıyım"


Kocabıyık, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekerek, 31 Mart ile Narlıdere’nin kaderinin değişeceğini ifade etti.


Kocabıyık, “Kapısını çalmadan girebileceğiniz bir belediye düşünün; derdiniz olduğunda, Belediye başkanına ulaşmadan bile sorunlarınızı çözen bir yönetim hayal edin. Size evladınız, arkadaşınız, kardeşiniz gibi yakın bir başkan düşünün. Kapıdan içeri girdiğiniz de size samimiyetle sıcaklıkla yaklaşan, gerçekten dinleyen samimiyetle yardımcı olmaya gayret eden insanlar düşünün. İşte ben size böyle bir yönetim sözü veriyorum. Çocuklarınızın, torunlarınızın oynadığı o parklarda bende oynadım, Oğuzhan ilköğretim Okulu’ndan mezun oldum. Berber Emin de, Marangoz Ali’ de çıraklık yaptım. ‘Büyüdün de aday mı oldun evladım’ dediklerinde gözlerindeki sevinci görüyorum; çünkü onlarda biliyorlar ki ben Narlıdere’nin evladıyım” diye konuştu.



"İstersek yaparız, hiçbir şey hayal değil"


Kocabıyık, şöyle devam etti:


“Ben seçim yarışına girmek için değil, Narlıdere’ye ve burada yaşayanlara sahip çıkmanın derdindeyim; çünkü başka bir Narlıdere’miz yok bizim. Ben gencine, yaşlısına, evsizine, engellisine sahip çıkmaya geldim. Narlıdere de işsiz bırakmamaya söz verdim. Herkes in gıpta ile bakacağı bir Narlıdere olması için, herkesin para kazanabilmesi için, Narlıdere’yi turizmin göz bebeği yapmak için sizlerden oy istiyorum. Bu kent benim evim. Ben evime içinde yaşayan aileme sahip çıkmaya geldim. Sadece hayal edin; çocuklarınızın güvenle neşe içinde oynadığı parkları, diğer ilçelere gitmek yerine kendi ilçeniz de eğlenip gezebileceğiniz mangal alanları, spor alanları, çocuklar için oyun alanlarını bir hayal edin. Ev hanımlarının yaptığı el işlerini emeklerini rahatça satıp para kazanabildiklerini hayal edin. İstersek yaparız, hiçbir şey hayal değil.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:58
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