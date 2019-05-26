Kocaali Bahçem Park tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’ye kazandırılacak olan Bahçem Park’ta çalışmalar devam ediyor.

Kocaali ilçe merkezine 3 bin metrekarelik alan üzerinde başlatılan inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Oyun alanları, kafeterya, oturma alanları meydanlar ve yeşil alanların içinde bulunduğu Bahçem Park kısa süre içerisinde Kocaalili vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” denildi.

Merkez Mahalle Muhtarı Mehmet Kuru, “Büyükşehir Belediyemizin bizler için çalışmalarına devam ettiği Bahçem Park vatnadaşlarımız için çok önemli. Çalışmalar son derece iyi gidiyor ve Allah’ın izniyle son aşamaya geldik. İnşallah açılışını yaptıktan sonra vatandaşlarımızın uğrak bir noktası olacağını düşünüyorum. Ben buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.