Gündem Koca Yusuf daha ağırını taşımadı… 20 şehidin naaşlarını taşıyan ‘Koca Yusuf' Türkiye'ye hareket etti
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı Türkiye'ye hareket etti.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye’ye getiriliyor. Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

