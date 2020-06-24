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Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:22:13 -
Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz."
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Satılık 2015 model Volkswagen Golf

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