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Siyaset Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Arçelik-LG klima fabrikasında çalışan Mehmet Mert’in ibadet hakkını engelleyen şirket yöneticilerinin haklı olduğunu savunan Yargıtay üyelerinden kimisinin FETÖ’den tutuklandığı, kimisinin ise firari olduğu ortaya çıktı. ‘Namaz kıldı diye işten atılan işçi yerine Koç Holding’i koruyan hakimlerden İsmail İnceoğlu’nun 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edildiği ve tutuklanarak cezaevine atıldığı, skandal kararda imzası olan Sefa Mermerci’nin ise darbeden hemen sonra sırra kadem bastığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:36:00 -
Koç’a FETÖ kıyağı

Gezi kalkışmasına lojistik destek veren, Ekrem İmamoğlu’na özel uçak tahsis eden Koç-FETÖ ile ilişkisine dair dikkat çeken bir detaya ulaşıldı. 2015 yılında bir işçinin şikayeti üzerine namaz karşıtlığından dolayı ceza alması beklenen Koç’u FETÖ’nün kurtardığı ispatlandı.

Namaz mağduru işe aldırılmadı

2013 yılında Mehmet Mert isimli bir işçi, namaz kılmasına izin verilmediği Koç Holding’e bağlı Gebze Arçelik-LG klima fabrikasında tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmasının ardından hakkını aramak için Gebze 2. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı. Mahkeme; ibadet hakkı engellenen Mehmet Mert’in yerine Koç Holding yöneticilerini koruyan karara imza attı ve Mehmet Mert’in işe iadesinin mümkün olmayacağına hükmetti. İnancı uğruna ekmeğinden olan Mehmet Mert, bu sefer de Gebze 2. İş Mahkemesi’nin kararının bozulması için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne başvurdu. 2015 yılında, yerel mahkemenin kararını onayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin baktığı davada ise FETÖ izine rastlandı.

Biri cezaevinde diğeri firarda

Namaz kılmak istediği için işten atılan işçi yerine, Koç şirketi lehine karar veren Yargıtay üyelerinden kimisinin FETÖ’den tutuklandığı, kimisinin de firari olduğu ortaya çıktı. ‘Namaz kıldı’ diye işten atılan işçi yerine patronu koruyan hakimlerden İsmail İnceoğlu’nun 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden dolayı meslekten atıldığı belirlendi. Eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu’nun örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve tutuklanarak cezaevine konulduğu ifade edildi. Skandal kararda imzası olan bir başka isim olan Sefa Mermerci’nin ise darbeden sonra sırra kadem bastığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kilit mensuplarından Mermerci hakkında, 18 Temmuz 2016’da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Koç: İtibarımız zedelendi

Namaz kıldı diye kovuldu”, “Koç’un namaz karşıtlığı tescillendi” ve “Yargıtay’dan skandal karar” başlıklı haberlerimizde, işçi Mehmet Mert’in yaşadığı mağduriyeti gündeme taşımıştık. Mehmet Mert, namaz konusunda yaşadığı sıkıntıyı gazetemize anlatırken şu ifadelere yer vermişti: “Şirket sahiplerinin şeref ve namuslarını küçük düşürdüğüm gerekçesiyle iş akdime son verildi. Ben asla öyle bir ifade ve ithamda bulunmadım. Ben 4 yıldır Arçelik-LG klima fabrikasında çalışıyorum. Bunca zamandır o insanlara normal çalışma düzeyinin üzerinde hizmet ediyorum. Bu hizmete karşılık Allah’ın emrettiği namazı kılma isteğimle işsiz bırakıldım” Koç’un fabrika yöneticileri ise Mert’in namaz kılmasına izin verilmemesinin halka duyurmasıyla Koç’un itibarını zedelediği iddiasında bulunmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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