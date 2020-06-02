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Aktüel

Koca fareyi 10 hamlede mideye indirdi

Çanakkale’de, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 aydır yaya trafiğine kapalı olan kordon boyunda dün ilginç bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:23:35 -
Koca fareyi 10 hamlede mideye indirdi

Çanakkale’de, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 aydır yaya trafiğine kapalı olan kordon boyunda dün ilginç bir olay yaşandı. Gün batımında av arayışına çıkan bir martı, kordonda gördüğü fareyi 10 adımda mideye indirdi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye fotoğraflandı.


Bu ilginç olay dün akşam gün batımına doğru gerçekleşti. Kordon boyunda yürüyüşe çıkan bir kişi, martının farklı davranışlarını görünce yanına yaklaştı. Önündeki fareyi önce sıkıştıran martı, daha sonra çevik hareketlerle mideye indirdi. O anları cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayan Atakan Yüksel, “ İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Genellikle simit attığımız martıların etçil olduğunu biliyordum ama gözlerimle ilk defa bir fare yediğini gördüm” dedi.


Avını sessizce mideye indiren martı, daha sonra sessizce kordondan ayrıldı.

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