Koca CHP 15 gündür 623 oyu sayamıyor!

Kılıçdaroğlu ekibi toplam 430 delegenin kurultay için imza verdiğini söylerken, İnce’nin ekibi kurultay için gerekli imza yeter sayısı olan 623 rakamına ulaştıklarını söyledi.

2 haftadır 1230 delegenin imzasını sağlıklı bir şekilde hesaplayamayan CHP, seçim akşamı 51 milyon oyu saydıklarını iddia ederek sonuçlara şaibe düşürmeye çalışmıştı.

Siyasiler ve uzmanlar, CHP’nin trajikomik bir duruma düştüğünü belirterek, 1230 imzayı sayamayanların milyonlarca imzayı saymasının imkansız olduğuna dikkat çektiler.

TRAJİKOMİK BİR DURUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “15 gündür Türkiye’nin gözü önünde bir delege tartışmasıdır gidiyor. 1230 delegenin imza sayısını hesaplayamadılar. Trajikomik bir manzarayı milletimiz ibretle izliyor” dedi.

CHP’nin garabet içerisinde savrulduğunu belirten Turan, “Kendilerine faydası olmayan bir partinin Türkiye’yi yönetmeye namzet olması bir garabettir. CHP’nin bu durumuna şaşırmıyoruz. Lakin CHP’lilerin kendi durumlarına şaşırmaya başladığını, ‘bu hallere nasıl düştük’ diye müşahade ettiklerini görüyoruz” şeklinde konuştu.

CHP’nin kaoslardan beslendiğine dikkat çeken Turan, “CHP, sandıkta kazanamayınca, sandığa gölge düşürmek, sokağa mesaj vermek ve kaotik bir ortamdan istifade etmek gibi yöntemlere başvuruyor. Bu CHP’nin geleneğinde var olan bir durum. 1230 delegesini sayıp bir karara varamayanlar Türkiye’deki verilen oyları saymaları mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

CİDDİYET YOK

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, “Yıllardır o kadar oy çalındı, sandık gitti, oyuna sahip çık diye bağırdılar. O kadar çığırtkanlık yaptılar ki insan bazen acaba ciddiyet payı var mı demeden edemiyordu. Lakin bir tomar kâğıda biri 450 diğeri 540 kişi diyor. Bunlar ya sayı saymayı bilmiyor, ya da ciddiyet sıfır” şeklinde konuştu.

CHP’nin basiretsizliğine atıfta bulunan Çakır, “Seçim sonucunu bunlar açıklasa ülkede iç savaş çıkar. Hasbelkader ekonominin başına gelseler ülke batar. Ne döviz kuru ne bütçe kalır” ifadelerini kullandı.