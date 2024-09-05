‘Koca bir palavradır!’ Besim Tibuk Kemalistleri fena kızdırdı
LDP kurucusu Besim Tibuk, resmi tarihin yalanlardan ibaret olduğunu vurguladı, tek parti döneminin rezilliklerini hatırlattı.
Besim Tibuk, Kanal Serbesti'nin Youtube kanalında Taha Akyol'un sorularını cevapladı.1923-1950 döneminin başarısız bir dönem olduğunu ve o deneme dair bir çok yalan söylendiğine dikkat çeken Tibuk'un sözleri şöyle:
"Resmi tarih var. Resmi tarihte bir çok yalan var. Bilinçli bir şekilde bir çok yalan var, beyin yıkanıyor.
O 27 seneyi (1923-1950) herkes muhteşem bir dönem olarak hatırlıyor maalesef. Cumhuriyet dönemi çeşitli açılardan çok başarısız bir dönemdi. Bilhassa ekonomik açıdan, politik açıdan da başarısızdı.
Ekonomik açıdan o dönemde yüksek kalkınma hızı yakalandığı ve ilk sanayi tesislerinin kurulduğu yalandır. O döneme ait kalkınma hızı ve sair rakamlar uydurmadır ve hepsi palavradır.
O dönem çok kötü bir dönemdi. Sadece memurlar ayrıcalıklı bir sınıftı. Zaten cumhuriyet dönemi memur diktatörlüğüdür."