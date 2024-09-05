  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç'un başına bela oldu, ne yapsa olmuyor, hiçbirini kabul etmedi: Bir şeyler yapılıyor ama…

Trump'tan çok konuşulacak seçim vaadi: UFO görüntüsü ve gizli dosyalar...

Türk askerine düzenlenen eylemleri organize ediyordu! MİT edemez etti

Galatasaray karıştı! Yönetim istifa sesleri: Osimhen'e rağmen bizi mutlu edemediniz: Şok açıklama: İbre tersine döndü artık…

İsrailli aktivistin itirafı dünyanın gündeminde! “Savaş oraya da sıçradı”

ABD - İsrail - FETÖ şer 3'lüsü yeni yollar arıyor! Sistematik soykırım

Kılıçlı yemin törenine inceleme kararı!

Şimşek'ten tepki: Gerçek değil!

Her geçen gün daha da gelişiyor! İşte Bayraktar'ın etkileyici özelliği

Bu kez Okan Buruk değil, Mourinho resmen onay verecek! Ya Fred'e bir şey olursa?' O sorunun cevabı belli oldu!
Siyaset ‘Koca bir palavradır!’ Besim Tibuk Kemalistleri fena kızdırdı
Siyaset

‘Koca bir palavradır!’ Besim Tibuk Kemalistleri fena kızdırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 14:37:00 - 2024-09-05 14:40:32

LDP kurucusu Besim Tibuk, resmi tarihin yalanlardan ibaret olduğunu vurguladı, tek parti döneminin rezilliklerini hatırlattı.

Besim Tibuk, Kanal Serbesti'nin Youtube kanalında Taha Akyol'un sorularını cevapladı.1923-1950 döneminin başarısız bir dönem olduğunu ve o deneme dair bir çok yalan söylendiğine dikkat çeken Tibuk'un sözleri şöyle:

"Resmi tarih var. Resmi tarihte bir çok yalan var. Bilinçli bir şekilde bir çok yalan var, beyin yıkanıyor.

O 27 seneyi (1923-1950) herkes muhteşem bir dönem olarak hatırlıyor maalesef. Cumhuriyet dönemi çeşitli açılardan çok başarısız bir dönemdi. Bilhassa ekonomik açıdan, politik açıdan da başarısızdı.

Ekonomik açıdan o dönemde yüksek kalkınma hızı yakalandığı ve ilk sanayi tesislerinin kurulduğu yalandır. O döneme ait kalkınma hızı ve sair rakamlar uydurmadır ve hepsi palavradır.

O dönem çok kötü bir dönemdi. Sadece memurlar ayrıcalıklı bir sınıftı. Zaten cumhuriyet dönemi memur diktatörlüğüdür."

CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘Haraç’ skandalı!
CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘Haraç’ skandalı!

Siyaset

CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘Haraç’ skandalı!

52. madde patlak verdi! CHP’de parti içi savaş
52. madde patlak verdi! CHP’de parti içi savaş

Siyaset

52. madde patlak verdi! CHP’de parti içi savaş

YRP'den istifa etmişti! Kasım Gülpınar'dan CHP'ye soğuk duş
YRP'den istifa etmişti! Kasım Gülpınar'dan CHP'ye soğuk duş

Siyaset

YRP'den istifa etmişti! Kasım Gülpınar'dan CHP'ye soğuk duş

CHP’de Suavi tipi yeni skandal! Hem Türk hem de başörtüsü karşıtına davet
CHP’de Suavi tipi yeni skandal! Hem Türk hem de başörtüsü karşıtına davet

Gündem

CHP’de Suavi tipi yeni skandal! Hem Türk hem de başörtüsü karşıtına davet

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23