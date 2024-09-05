‘Koca bir palavradır!’ Besim Tibuk Kemalistleri fena kızdırdı

Besim Tibuk, Kanal Serbesti'nin Youtube kanalında Taha Akyol'un sorularını cevapladı.1923-1950 döneminin başarısız bir dönem olduğunu ve o deneme dair bir çok yalan söylendiğine dikkat çeken Tibuk'un sözleri şöyle:

"Resmi tarih var. Resmi tarihte bir çok yalan var. Bilinçli bir şekilde bir çok yalan var, beyin yıkanıyor.

O 27 seneyi (1923-1950) herkes muhteşem bir dönem olarak hatırlıyor maalesef. Cumhuriyet dönemi çeşitli açılardan çok başarısız bir dönemdi. Bilhassa ekonomik açıdan, politik açıdan da başarısızdı.

Ekonomik açıdan o dönemde yüksek kalkınma hızı yakalandığı ve ilk sanayi tesislerinin kurulduğu yalandır. O döneme ait kalkınma hızı ve sair rakamlar uydurmadır ve hepsi palavradır.

O dönem çok kötü bir dönemdi. Sadece memurlar ayrıcalıklı bir sınıftı. Zaten cumhuriyet dönemi memur diktatörlüğüdür."