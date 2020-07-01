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Aktüel

Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24."

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:21:46 -
Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24."
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Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

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